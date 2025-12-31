Beim Neujahrskonzert

Nach langer Suche: Neuer Chef des Innsbrucker Orchesters feiert seinen Einstand

Ainārs Rubiķis kennt das „Tiroler Symphonieorchester Innsbruck“ schon. Mehrfach gastierte der Dirigent am Pult des Orchesters, wie hier im Bild beim Sinfoniekonzert im Februar 2024 im Congress.
© Manuel Giner
Markus Schramek

Von Markus Schramek

Mehr als zwei Jahre suchte das „Tiroler Symphonieorchester Innsbruck“ einen neuen Chefdirigenten. Mit Ainārs Rubiķis gelang eine gute Wahl. Beim Neujahrskonzert hat der Lette den ersten großen Auftritt.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561