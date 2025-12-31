Beim Neujahrskonzert
Nach langer Suche: Neuer Chef des Innsbrucker Orchesters feiert seinen Einstand
Ainārs Rubiķis kennt das „Tiroler Symphonieorchester Innsbruck“ schon. Mehrfach gastierte der Dirigent am Pult des Orchesters, wie hier im Bild beim Sinfoniekonzert im Februar 2024 im Congress.
© Manuel Giner
Mehr als zwei Jahre suchte das „Tiroler Symphonieorchester Innsbruck“ einen neuen Chefdirigenten. Mit Ainārs Rubiķis gelang eine gute Wahl. Beim Neujahrskonzert hat der Lette den ersten großen Auftritt.