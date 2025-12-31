Kletter-Star im Interview
Schubert trifft Entscheidung über Zukunft: „So leicht komme ich nicht aus meiner Haut“
Nach einem von Verletzungen geprägten Jahr blickt Österreichs Kletteraushängeschild Jakob Schubert seiner dritten Olympia-Kampagne entgegen – Endstation Sehnsucht 2028 in Los Angeles.
© Nodum Sports/Moritz Klee
Jakob Schubert feiert am Silvestertag seinen 35. Geburtstag. Der Jubilar über seine dritte Olympia-Kampagne, Signale des Körpers und darüber, warum es ihn Mitte Jänner nach Las Vegas zieht.