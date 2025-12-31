Schlag gegen Kopf
20-Jähriger verlor bei Schlägerei in Mayrhofen das Bewusstsein
Mayrhofen – In Mayrhofen ist am Dienstag ein Streit vor einem Après-Ski-Lokal völlig eskaliert. Ein Beteiligter wurde sogar kurzzeitig ohnmächtig.
Zu der zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 26-Jährigen kam es gegen 21.20 Uhr. Bald wurde es handgreiflich: Der Ältere versetzte seinem Kontrahenten einen Faustschlag gegen den Kopf, worauf dieser bewusstlos zusammensackte.
Anwesende leisteten unverzüglich Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Der 20-Jährige erlitt Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)