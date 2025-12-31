20-Jähriger verlor bei Schlägerei in Mayrhofen das Bewusstsein

Mayrhofen – In Mayrhofen ist am Dienstag ein Streit vor einem Après-Ski-Lokal völlig eskaliert. Ein Beteiligter wurde sogar kurzzeitig ohnmächtig.

Zu der zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 26-Jährigen kam es gegen 21.20 Uhr. Bald wurde es handgreiflich: Der Ältere versetzte seinem Kontrahenten einen Faustschlag gegen den Kopf, worauf dieser bewusstlos zusammensackte.