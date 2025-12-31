15.000 Stück gefährliche pyrotechnische Gegenstände sichergestellt

Wien – Bei einer Polizeiaktion in mehreren Bundesländern wurden insgesamt 15.000 Stück gefährliche pyrotechnische Gegenstände mit einem Gesamtgewicht von 380 Kilo sichergestellt, berichtete am Mittwoch das Innenministerium. Teilweise handelt es sich um Kugelbomben der Kategorie F3 und F4, die starken gesetzlichen Einschränkungen unterliegen.

Der Exekutive lagen Informationen vor, wonach sich namentlich bekannte Personen gefährliche Stoffe und Gegenstände beschafft hatten, die potenziell für verfassungsgefährdende Angriffe verwendet werden könnten. Im Zuge der gemeinsamen Amtshandlung von DSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) und LSE (Landesämter Staatsschutz und Extremismusprävention in den Landespolizeidirektionen) wurden an drei Adressen verbotene und gefährliche Pyrotechnik sichergestellt.

Hausdurchsuchung in Niederösterreich

In Niederösterreich kam es zu einer Hausdurchsuchung. Die Beamten stießen dabei auf einen Munitionsgurt mit Leuchtspurgeschossen, verbotene Waffen, Vorläuferstoffe und illegale Pyrotechnik der Kategorien F3 und F4, darunter lebensgefährliche Kugelbomben.

Im Zuge eines Sensibilisierungsgesprächs in Oberösterreich zeigte sich ein Betroffener geständig, bei ihm stellte man mehr als 570 Stück illegale Pyrotechnik sicher. Bei einer Intervention in der Steiermark wurden 65 Stück illegale Pyrotechnik der Klasse F3 und F4 aufgefunden.

Hohe Strafen drohen

Alle verantwortlichen Personen werden entsprechend ihren rechtswidrigen Handlungen angezeigt. Es drohen hohe Geldstrafen.