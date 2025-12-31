Nächtlicher Brand in Einfamilienhaus in Wörgl: 32-Jährige weckte Familie auf

Wörgl – Nach Mitternacht entwickelte sich in der Nacht auf Mittwoch in einer Zwischendecke eines Einfamilienhauses in Wörgl ein Brand. Eine 32-Jährige bemerkte gegen 2 Uhr den dichten Rauch. Die Hausbewohnerin weckte ihre Angehörigen auf.

Die eigenen Löschversuche blieben ohne Erfolg, die Familie schlug Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr Wörgl löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.