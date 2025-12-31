Bestseller-Verfilmung „Der Buchspazierer“: Nußdorf-Debant lädt zum Wanderkino

Der Kultursaal verwandelt sich in ein Kino, gezeigt wird die Verfilmung des Bestsellers "Der Buchspazierer" mit dem deutschen Star Christoph Maria Herbst.

Nußdorf-Debant – Der Film erzählt die Geschichte von Carl Kollhoff. Dieser wortkarge, ältere Mann verbringt seine Tage damit, Bücher an Stammkunden auszuliefern. Bücher sind sein größtes Glück. Den Kontakt zu anderen Menschen scheut er jedoch. Sein Leben ändert sich, als sich die junge Schascha an seine Fersen heftet. Obwohl Carl zunächst widerwillig ist, lässt er sich auf das Mädchen ein.

Schascha begleitet ihn fortan auf seinen Rundgängen. Sie gewinnt schnell die Herzen von Carls Kunden und wirbelt dabei deren Leben durcheinander. Auch Carl selbst hilft sie dabei, aus seiner eigenen Welt auszubrechen. Die 100-minütige Verfilmung basiert auf dem gleichnamigen Bestsellerroman.

Eventinfos: