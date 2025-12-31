Noch keine Entspannung
Eier, wir brauchen Eier: Warum die Regale in Tirol derzeit so schnell leer sind
So wie in diesem Supermarkt sah es in den vergangenen Tagen zeitweise in mehreren Geschäften aus, vor allem in touristischen Regionen.
© Ennemoser
Seit Weihnachten stehen viele Kunden auch in Tirol speziell gegen Ladenschluss vor kaum gefüllten oder leeren Regalen, in denen sich eigentlich Eierkartons stapeln sollten. Lebensmittelhandels-Ketten bestätigen die Engpässe, die noch einige Tage anhalten werden. Die Gründe dafür sind vielfältig.