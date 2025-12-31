Bräuche zum Jahreswechsel
Von Trauben, roten Dessous und Scherben: Das große Quiz zu Silvester-Traditionen aus aller Welt
Rote Unterwäsche in der Silvesternacht soll Glück in der Liebe bringen, andernorts setzt man auf Scherben.
Testet euer Wissen rund um die bunten und teils skurrilen Bräuche, mit denen Menschen weltweit das neue Jahr begrüßen. Wisst ihr, wo Linsen für Reichtum stehen oder warum in manchen Ländern Koffer eine wichtige Rolle spielen?
Silvester rund um die Welt
Wer feiert wie ins neue Jahr? Testet euer Wissen!
Frage 1 von 15:
In welchem Land rieselt an Silvester "Schnee" aus Papierschnipseln von alten Dokumenten aus den Fenstern der Büros?