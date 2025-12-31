Auto überschlug sich in Wörgl: Lenker verließ Unfallstelle

Dienstagabend geriet ein Unbekannter mit seinem Wagen ins Schleudern. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Wörgl – Nach dem Lenker sucht derzeit die Polizei in Wörgl. Am Dienstagabend dürfte der Unbekannte mit seinem Auto im Bereich Wörgler Boden ins Schleudern geraten sein. Der Wagen prallte gegen einen Stein am Fahrbahnrand, überschlug sich und blieb am Dach liegen.