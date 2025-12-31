Fahndung läuft

Auto überschlug sich in Wörgl: Lenker verließ Unfallstelle

Als die Polizei an der Unfallstelle ankam, waren weder der Lenker noch mögliche MitfahrerInnen vor Ort.
© ZOOM.TIROL

Dienstagabend geriet ein Unbekannter mit seinem Wagen ins Schleudern. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Wörgl – Nach dem Lenker sucht derzeit die Polizei in Wörgl. Am Dienstagabend dürfte der Unbekannte mit seinem Auto im Bereich Wörgler Boden ins Schleudern geraten sein. Der Wagen prallte gegen einen Stein am Fahrbahnrand, überschlug sich und blieb am Dach liegen.

Als die Polizei an der Unfallstelle ankam, waren weder der Lenker noch mögliche MitfahrerInnen vor Ort. Die Fahndung läuft, das Auto ist in Polen zugelassen. Hinweise nimmt die Polizei Wörgl entgegen. (TT.com)

