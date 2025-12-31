Tragödien, Aufreger, Sport-Momente: Diese Ereignisse haben Tirol 2025 bewegt

Der Artikel über den Felssturz am Inzinger Roßkogel war einer der meistgeklickten im Jahr 2025. Stephanie Venier bescherte mit Gold bei der Ski-WM in Saalbach einen sportlichen Höhepunkt. Der Großbrand der Recyclinganlage bei Lienz hielt auch TT-Leser:innen tagelang in Atem.

© Screenshot/Instagram, APA