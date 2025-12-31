Tiroler Embacher sprang in Garmisch zum Schanzenrekord

Domen Prevc hat auch die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Der slowenische Überflieger kam am Silvestertag vor 7.000 Zuschauern auf 139,5 m und verwies die ÖSV-Adler Jan Hörl und Stephan Embacher auf die Plätze zwei und drei.

Embacher sprang mit 145,5 m Schanzenrekord und schnappte diesen seinem Ex-Teamkollegen Michael Hayböck (145,0) weg. Drittbester Österreicher war Manuel Fettner (142,5 m) auf Rang sieben.

Für Embacher war es nach Engelberg bereits der zweite Schanzenrekord binnen weniger Wochen. Danach wurde der Anlauf um zwei Luken verkürzt. Während Hörl damit gut zurechtkam und bei 138 m landete, fiel Tournee-Titelverteidiger und Garmisch-Vorjahressieger Daniel Tschofenig mit 125,0 m durch und landete auf Rang 13 unmittelbar vor Maximilian Ortner (132 m) und Jonas Schuster (129).