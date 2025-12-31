Vier Verletzte bei Unfall in Rohrberg: Auto stürzte über steiles Gelände

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Silvestervormittag in Rohrberg ereignet. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Bachbett. Die Insassen wurden verletzt.

An Silvester gegen 10.40 Uhr fuhr ein 53-jähriger Deutscher mit dem Auto auf einer Gemeindestraße in Rohrberg bergwärts. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte in weiterer Folge rund 50 bis 100 Meter über steiles Gelände ab. Der Pkw kam schließlich auf dem Dach in einem Bachbett zum Liegen.

Eine Zeugin setzte umgehend den Notruf ab. Alle vier Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Eine 24-jährige Frau erlitt bei dem Unfall vermutlich schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. Der 53-jährige Lenker sowie zwei weitere Mitfahrer im Alter von 19 und 24 Jahren wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ebenfalls in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.