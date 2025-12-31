Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg mit nur 35 Jahren gestorben

Schlossberg war nach eigenen Angaben an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt, der akuten myeloischen Leukämie. K

Die Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, ist im Alter von 35 Jahren gestorben. „Unsere geliebte Tatiana ist heute Morgen gestorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben“, hieß es in einer Stellungnahme der JFK Library Foundation vom Dienstagabend (Ortszeit). Schlossberg war nach eigenen Angaben an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt, der akuten myeloischen Leukämie. Kurz vor ihrem Tod hatte sie noch öffentlich ihren Cousin, US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., für dessen umstrittene Gesundheitspolitik kritisiert.

In einem Essay, der vom Magazin The New Yorker im vergangenen Monat veröffentlicht worden war, hatte Schlossberg ihren Kampf gegen den Blutkrebs thematisiert. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter bekam sie demnach die Diagnose Leukämie. Die seltene Mutation trete für gewöhnlich bei älteren Patienten auf, schrieb Schlossberg. Eine Standardbehandlung habe sie nicht heilen können.

Kürzungen bei Impfstoffforschung kritisiert

In dem Text kritisierte sie zudem ihren Cousin, den US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., für die drastische Kürzung von Mitteln für die Impfstoffforschung. „Bobby ist ein bekannter Impfgegner“, schrieb sie. Schlossberg monierte vor allem die Kürzung von Geldern für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen, „eine Technologie, die gegen bestimmte Krebsarten helfen könnte“. Ihr Cousin habe „nie in der Medizin, im öffentlichen Gesundheitswesen oder in der Regierung gearbeitet“.

Schlossberg zufolge hatte ihre Mutter, Caroline Kennedy, einen Brief an den Senat geschrieben, um die Bestätigung ihres Cousins als neuen Gesundheitsminister zu verhindern. Caroline Kennedy ist die Tochter von John F. Kennedy und Jacqueline Kennedy Onassis. Caroline Kennedy bekam mit ihrem Ehemann Edwin Schlossberg drei Kinder, neben Tatiana noch die Tochter Rose und den Sohn John.

Kennedys erlebten Schicksalsschläge

Die Familie hat bereits so viele Schicksalsschläge erlebt, dass manche Biografen von einem „Kennedy-Fluch“ sprechen. John F. Kennedy starb 1963 infolge eines Attentats, sein Bruder Robert wurde 1968 ermordet, zwei weitere Geschwister von John und ein Sohn starben bei Flugzeugunglücken.

Schlossberg hatte 2017 ihrem Studienkollegen George Moran von der Elite-Universität Yale das Jawort gegeben. Vor ihrer Tochter brachte sie bereits einen Sohn zur Welt.