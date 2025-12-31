2025, das crazy
Was dieses Jahr in Österreich Thema war: Ein Lexikon zum Labubu-Jahr
Die Krebserkrankung von Thomas Gottschalk (li.), der Kisscam-Eklat (Mi.) bei einem Coldplay-Konzert und die Plüschtierfigur Labubu (re.) -- Themen, an denen man 2025 auch in Österreich kaum vorbeikam.
Eine Art Schnelldurchlauf, was Kultur- und Pop-Phänomene sowie Trends und Wunderlichkeiten des zu Ende gehenden Jahres angeht. Ein natürlich völlig unvollständiges Lexikon des Lebensgefühls 2025 – von A bis Z.