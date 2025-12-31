Der Silvester-Klassiker
„The same procedure as every year“: Das große Quiz zu „Dinner for One“
Freddie Frinton und May Warden wurden mit „Dinner for One“ vor allem im deutschsprachigen Raum berühmt.
© ORF/NDR/Annemarie Aldag
„Dinner for One“ gehört für viele zu Silvester wie das Feuerwerk um Mitternacht. Testet in unserem Quiz, wie gut ihr den Sketch-Klassiker mit Miss Sophie und ihrem Butler James wirklich kennt!
"Dinner for One" – das Quiz
Findet in unserem Quiz heraus, wie gut ihr den Silvester-Klassiker "Dinner for One" kennt.
Frage 1 von 14:
Wie beendet James den Toast von Sir Toby?