13- und 14-Jährige knallten
Hunderte Böller und Feuerwerkskörper bei Jugendlichen in Hall sichergestellt
An Silvester gegen Mittag gingen bei der Polizei in Hall telefonische Anzeigen über ein massives Böllerschießen im Bereich des Spielplatzes Guggerinsel, bzw. den umliegenden Innauen ein.
Als eine Polizeistreife kurz darauf an der angeführten Örtlichkeit eintraf, versuchten mehrere Jugendliche zu flüchten, konnten jedoch von den Beamten angehalten werden.
Bei drei Österreichern im Alter von 13, 14 und 15 Jahren wurden Rucksäcke mit insgesamt 793 Pyrotechnischen Gegenständen vorwiegend der Klassen F2 und F3, davon 113 Stück verbotenes Feuerwerk aus Tschechien und Slowenien vorgefunden und sichergestellt. Nach dem Abschluss der Erhebungen folgen Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck Land. (TT.com)