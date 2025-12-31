Hunderte Böller und Feuerwerkskörper bei Jugendlichen in Hall sichergestellt

An Silvester gegen Mittag gingen bei der Polizei in Hall telefonische Anzeigen über ein massives Böllerschießen im Bereich des Spielplatzes Guggerinsel, bzw. den umliegenden Innauen ein.

Als eine Polizeistreife kurz darauf an der angeführten Örtlichkeit eintraf, versuchten mehrere Jugendliche zu flüchten, konnten jedoch von den Beamten angehalten werden.