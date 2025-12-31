Skifahrer nach Kollision auf der Piste in Obertilliach geflüchtet

Im Skigebiet Obertilliach ist es am Silvestertag zu einem Zusammenstoß zweier Wintersportler gekommen. Einer der Beteiligten verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 14. 30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Skifahrer im Skigebiet Obertilliach ca. 50 Meter oberhalb der Gondelbahn Golzentipp von der blauen Piste Nr. 1 auf den Ziehweg zur Talstation und stieß dabei mit einem 68-jährigen österreichischen Skifahrer zusammen. Durch die Kollision kamen beide Wintersportler zu Sturz. Der 68-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der unbekannte Skifahrer verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten oder seine Personalien bekannt zu geben.

Der gesuchte Skifahrer wird als Mann im Alter von etwa 17 bis 20 Jahren beschrieben, rund 170 bis 180 Zentimeter groß, bekleidet mit einer auffälligen rotbraunen Jacke.