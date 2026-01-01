- Überblick
Kommentar
Selbstbewusst und mutig ins Jahr 2026
Von Gabriele Starck
Schluss mit der Verunsicherung. Die Europäer können mehr, als sie sich eingestehen. Nur sollten sie sich das endlich wieder selbst sagen.
