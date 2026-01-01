40 Tote nach Flammeninferno in Schweizer Skiort, 115 weitere Menschen verletzt

In einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana ist es in der Silvesternacht zu einem verheerenden Brand und einer Explosion gekommen. Ungefähr 40 Menschen starben, zudem gibt es rund 115 Verletzte. Über mögliche Auslöser wird spekuliert.

Crans-Montan – Bei dem Feuer in einer Bar im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sind nach offiziellen Angaben ungefähr 40 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 115 weitere Menschen seien verletzt worden, die meisten schwer, sagte der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler. Darunter sollen auch Ausländer sein. Österreicherinnen oder Österreicher waren nach derzeitigem Stand nicht unter den Opfern, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium in Wien.

Mathias Reynard, der Präsident der Regierung im Kanton Wallis, Staatsrat Stephane Ganzer und Frédéric Gisler, der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, bei der Pressekonferenz. © ALESSANDRO DELLA VALLE

Ursache noch unklar

Das Feuer war in der Nacht gegen 1.30 Uhr in der Bar „Le Constellation“ ausgebrochen. Dort hatten Hunderte Menschen Silvester gefeiert. Die Ursache für den Brand ist unklar. „Es gibt mehrere Hypothesen“, sagte Beatrice Pilloud, Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis. Eine Möglichkeit sei, „dass der gesamte Raum Feuer gefasst hat, und dass das zu einer Explosion geführt hat“.

Augenzeuginnen hatten dem französischen Sender BFMTV gesagt, das Feuer sei durch Kerzen ausgelöst worden, durch die die Decke Feuer gefangen habe. Der italienische Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, spekulierte über einen Feuerwerkskörper. „Das Drama ist erst ein paar Stunden her und ich kann nichts bestätigen. Die Untersuchung läuft“, sagte Pilloud.

„Viele Schwerverletzte, viele stark Verbrannte“

Die Identität der Toten und Verletzten ist noch unklar. „Die Identifizierung der Körper, auch der Verletzten, kann leider noch etwas Zeit brauchen. Wir haben vollstes Vertrauen in die Teams, die sich um die Identifizierung kümmern“, sagte der Präsident der Regierung im Kanton Wallis, Mathias Reynard. „Wir haben viele Schwerverletzte, viele stark Verbrannte.“

Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin besuchte am Neujahrstag den Unglücksort. „Es handelt sich um eine der schlimmsten Tragödien, die es in der Geschichte dieses Landes gab. Wir sind bestürzt“, sagte er. Er kündigte an, dass das Unglück aufgearbeitet werde. „Es wird Untersuchungen geben, damit wir herausfinden, wie es zu diesem Drama kommen konnte. Wir sind es den Opfern schuldig, dass wir die Ursachen herausfinden.“

„Dieser Abend sollte eigentlich ein Fest sein, doch er wurde zu einem Alptraum“, sagte der Präsident der Regierung im Kanton Wallis, Mathias Reynard. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sprach der Schweiz „im Namen der österreichischen Bundesregierung und auch persönlich“ sein tief empfundenes Beileid aus.

Die Schweizer Polizei hat das Gebiet rund um die Bar vollständig abgesperrt. © AFP/Schmid

Mondäner Skiort im Kanton Wallis

Crans- Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten. Berühmtester Einwohner war James-Bond-Schauspieler Roger Moore (1927-2017). Der Ort auf etwa 1500 Metern Höhe hat ein großes Skigebiet. Ende Jänner finden dort auch Rennen des Ski-Weltcups statt.

Über die Feiertage ist der Ort in der Regel ausgebucht. Auf rund 10.000 Einwohner kommen rund 2600 Hotelbetten und hunderte Ferienwohnungen. Bei rund einer Million Übernachtungen im Jahr kommen nach Angaben der örtlichen Tourismusbehörde etwa 20 Prozent der Gäste aus dem Ausland. Der nächste große Flughafen ist Genf, rund 180 Kilometer nordwestlich. (TT.com, APA, AFP, dpa, sda, Reuters)

📽️ Video | Dutzende Tote bei Explosion in Crans-Montana