Dutzende Tote bei Flammeninferno in Schweizer Skiort: Augenzeugen berichten von Panik

In einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana ist es in der Silvesternacht zu einem verheerenden Brand und einer Explosion gekommen. Dutzende Menschen starben, zudem gibt es rund 100 Verletzte. Die Kliniken des Kantons Wallis sind überlastet. Über Kerzen oder einen Feuerwerkskörper als mögliche Auslöser wird spekuliert.

Crans-Montan – Eine Silvesterparty im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana ist in einer Feuertragödie mit Dutzenden Toten geendet. Das Unglück löste bei Anrainern, Touristen und Politikern Erschütterung aus. „Dieser Abend sollte eigentlich ein Fest sein, doch er wurde zu einem Alptraum“, sagte der Präsident der Regierung im Kanton Wallis, Mathias Reynard. Bei dem Brand in der Bar "Le Constellation" sind nach Polizeiangaben zudem rund 100 Menschen größtenteils schwer verletzt worden.

Im Kanton selbst waren die Krankenhäuser nach dem Inferno überlastet. Die Notaufnahme im wichtigsten Krankenhaus in Wallis war voll, Verletzte wurden am Donnerstag in verschiedene Spitäler der Schweiz gebracht. Mehr als ein Dutzend Opfer kamen in die auf Brandverletzungen spezialisierte Zürcher Uni-Klinik. Die Uni-Klinik Lausanne, ebenfalls auf Brandopfer spezialisiert, nahm demnach 22 Verletzte auf. Andere Verletzte wurden auch nach Genf gebracht.

Feuer löste Verpuffung aus

Die Ermittler schließen einen Anschlag nach Zeugenbefragungen und ersten Ermittlungen aus, wie der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler, bei einer Pressekonferenz sagte. Die Explosionen, von denen Anrainer berichteten, hätten sich erst nach dem Brandausbruch ereignet. Das gegen 1.30 Uhr ausgebrochene Feuer habe bei seiner Ausbreitung eine Verpuffung ausgelöst, sagte der für Sicherheit zuständige Staatsrat im Kanton Wallis, Stéphane Ganzer. Er berief sich dabei auf Zeugenaussagen und erste Ermittlungen.

Zwei Augenzeuginnen sagten dem französischen Sender BFMTV, das Feuer sei durch Kerzen verursacht worden. Der italienische Botschafter in der Schweiz spekulierte über einen Feuerwerkskörper. Nach Angaben der Behörden ist aber bisher unklar, wie es zu der Katastrophe gekommen ist. Es werde Zeit brauchen, den genauen Ablauf zu rekonstruieren.

"Wir haben eine Explosion gehört, aber das hörte sich überhaupt nicht wie Silvesterfeuerwerk an", schilderte ein Anrainer dem Sender RTS. Das Gebäude, in dem sich die Bar befand, sei schwer beschädigt worden. Die Polizei hat das Gelände rund um das Lokal auf der Hauptstraße des Ortes weiträumig abgesperrt.

Opfer auch aus dem Ausland

Den Behörden zufolge stammen einige Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Ausland. Weitere Angaben machten sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen und aus Rücksicht auf die betroffenen Familien zunächst nicht. Österreicherinnen oder Österreicher waren nach derzeitigem Stand nicht unter den Opfern, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium in Wien.

Anlaufstellen für Angehörige werden eingerichtet, so der Kommandant. Auch psychologische Betreuungsangebote werden geschaffen, um Familien zu unterstützen und Informationen bereitzustellen.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Gisler schilderte den Ablauf der Unglücksnacht: Gegen 1.30 Uhr wurde Rauch in einer Bar im Zentrum von Crans festgestellt, zeitgleich ging ein Notruf bei der Polizei ein, woraufhin die Feuerwehr alarmiert wurde. Die ersten Polizeistreifen trafen kurz darauf am Einsatzort ein, wenig später folgte ein größeres Aufgebot von Feuerwehr und Polizei.

Priorität hatte zunächst die Versorgung der Verletzten und ihr Transport in umliegende Krankenhäuser, parallel dazu begannen Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten, sicherten das Gebiet und nahmen erste Ermittlungen zur Ursache des Unglücks auf.

Hilfe aus Italien

Die Schweizer Behörden bekommen Unterstützung vom Zivilschutz des Aostatals - eine italienische Region an der Grenze zur Schweiz: Ein Hubschrauber mit Spezialisten der Bergwacht und medizinischem Personal wurde von den Schweizern erbeten und ist dort seit 6.00 Uhr im Einsatz, wie die italienische Bergwacht mitteilte.

Ein Tourist aus New York filmte, wie orangefarbene Flammen aus der Bar schlugen. Der Nachrichtenagentur AFP sagte er, er habe gesehen, wie Menschen hinausgelaufen seien und in der Dunkelheit geschrien hätten. Auf von Schweizer Medien verbreiteten Bildern waren ein brennendes Gebäude und fliehende Menschen zu sehen.

Mondäner Skiort im Kanton Wallis

Crans- Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten. Berühmtester Einwohner war James-Bond-Schauspieler Roger Moore (1927-2017). Der Ort auf etwa 1500 Metern Höhe hat ein großes Skigebiet. Ende Jänner finden dort auch Rennen des Ski-Weltcups statt.