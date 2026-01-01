Silvester-Katastrophe in der Schweiz: Dutzende Tote bei Explosion in Luxus-Skiort

In einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana ist es in der Silvesternacht zu einer verheerenden Explosion und einem Brand gekommen. Es gibt dutzende Tote. Die Hintergründe sind noch unklar.

Crans-Montan – Im Schweizer Nobel-Skirort Crans-Montana sind bei einem Feuer während einer Silvesterparty Dutzende Menschen getötet worden. Rund 100 seien zum Großteil schwer verletzt worden, sagte der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler, während einer Pressekonferenz. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben von einem Unglück und nicht von einem Anschlag aus.

Die Tragödie ereignete sich gegen 1.30 Uhr in der Bar „Le Constellation“. Nach Medienberichten gab es auch eine Explosion. Der Einsatz dauerte nach Polizeiangaben am Vormittag noch an. Ein Rettungsarzt sagte dem Westschweizer Sender RTS, Menschen seien mit schweren Verbrennungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Unterstützung aus Italien

Über dem Ort wurde ein Überflugverbot verhängt. Augenzeugen in Genf berichteten, dass am Universitätsspital alle paar Minuten Nothubschrauber landeten. Der Skiort ist Luftlinie gut 100 Kilometer entfernt.

Die Schweizer Behörden bekommen Unterstützung vom Zivilschutz des Aostatals - eine italienische Region an der Grenze zur Schweiz: Ein Hubschrauber mit Spezialisten der Bergwacht und medizinischem Personal wurde von den Schweizern erbeten und ist dort seit 6.00 Uhr im Einsatz, wie die italienische Bergwacht mitteilte.

Die Schweizer Polizei hat das Gebiet rund um die Bar vollständig abgesperrt. © AFP/Schmid

Mondäner Skiort im Kanton Wallis

Crans- Montana liegt im Kanton Wallis und gilt als mondäner Ferienort mit vielen Prominenten. Berühmtester Einwohner war James-Bond-Schauspieler Roger Moore (1927-2017). Der Ort auf etwa 1500 Metern Höhe hat ein großes Skigebiet. Ende Jänner finden dort auch Rennen des Ski-Weltcups statt.