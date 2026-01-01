Mehrere Schwerverletzte in Tirol
Großbrand in Schwaz und weitere dramatische Einsätze in der Silvesternacht
Zu einem verheerenden Brand kam es in der Silvesternacht in Schwaz. 17 Personen mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden.
© BFV Schwaz / Florian Galler
Drei Personen wurden beim Brand in einem Mehrparteienhaus in Schwaz verletzt, neun Wohnungen wurden unbewohnbar. Insgesamt gab es zu Silvester in Tirol deutlich mehr Feuerwehr- und Rettungseinsätze als im Jahr zuvor. Mehrere Menschen erlitten schwere Verletzungen durch Pyrotechnik.