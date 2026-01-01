17 Personen evakuiert

Verletzte bei Brand in Schwaz und viele weitere Einsätze in Silvesternacht in Tirol

Zu einem verheerenden Brand kam es in der Silvesternacht in Schwaz.
