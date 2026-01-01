Tödlicher Unfall am Arlberg: Lenker prallte gegen stehendes Auto

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Silvestertag in St. Jakob am Arlberg. Gegen 12.30 Uhr geriet ein 49-jähriger Österreicher, der von der Stanzertalstraße in Richtung St. Anton unterwegs war, über das Straßenbankett hinaus und prallte gegen den stehenden Pkw eines 29-jährigen Deutschen.

Der 49-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen, wo er kurze Zeit später verstarb. Der 29-Jährige und seine 25-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Unfallfahrzeuge wurden schwer beschädigt. Im Einsatz stand die Rettung, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr St. Anton und die Polizei. (TT.com)