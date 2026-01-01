Einsatz im steilen Gelände

Waldbrand in Hochzirl wohl durch Pyrotechnik ausgelöst: Löscheinsatz beendet

Kurz vor Mitternacht wurde der Brand vermutlich durch Feuerwerk ausgelöst. In der Nacht und am Neujahrstag waren zahlreiche Feuerwehrleute mit Löscharbeiten beschäftigt. Auch aus der Luft wurde der Brand bekämpft.
© Liebl

In der Silvesternacht brach unterhalb des Krankenhauses ein Feuer aus. Die herausfordernden Löscharbeiten wurden heute früh fortgesetzt. Zu Mittag konnte „Brand aus“ gegeben werden.