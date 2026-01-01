Einsatz im steilen Gelände
Waldbrand in Hochzirl wohl durch Pyrotechnik ausgelöst: Löscheinsatz beendet
Kurz vor Mitternacht wurde der Brand vermutlich durch Feuerwerk ausgelöst. In der Nacht und am Neujahrstag waren zahlreiche Feuerwehrleute mit Löscharbeiten beschäftigt. Auch aus der Luft wurde der Brand bekämpft.
© Liebl
In der Silvesternacht brach unterhalb des Krankenhauses ein Feuer aus. Die herausfordernden Löscharbeiten wurden heute früh fortgesetzt. Zu Mittag konnte „Brand aus“ gegeben werden.