Enkelkinder bei schwerem Unfall bei Reutte verletzt, Fernpassstraße gesperrt

Reutte – Am Silvesterabend kam es auf der Fernpassstraße bei Reutte zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 18.35 Uhr fuhr ein 73-jähriger Mann sein Auto in Richtung Deutschland. Aus noch unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn und fuhr über eine Wiese. An einem Hang kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand.

Bei dem Unfall wurden zwei Enkel des Mannes, ein 14-jähriger Bursche und ein zwölfjähriges Mädchen, unbestimmten Grades verletzt. Die Zwölfjährige wurde mit dem Hubschrauber in das Klinikum Kempten geflogen. Der Bub wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte gebracht.