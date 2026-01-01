Herzlich willkommen Andrija: Tiroler Neujahrsbaby 2026 kam um 0.05 Uhr auf die Welt

Innsbruck – Das Tiroler Neujahrsbaby des Jahres 2026 hatte es besonders eilig. Um exakt 0.05 Uhr ist der kleine Andrija im Kreißsaal der Klinik Innsbruck auf die Welt gekommen, hieß es gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Andrija ist 48 Zentimeter groß und brachte 2860 Gramm auf die Waage. Er kam durch eine normale Geburt auf die Welt. Besonders bemerkenswert: Mutter Lisa aus Kematen bekam bereits im Vorjahr am 1.1.2025 das erste Baby in der Innsbrucker Klinik.

Wir wünschen alles Liebe und eine schöne Kennenlernzeit!