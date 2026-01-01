Olympia-Start wackelt: Schwerer Sturz beim Training für das Neujahrsspringen

Ein guter Rutsch sieht wahrlich anders aus. Beim Training am Silvestertag für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen kam Artti Aigro schwer zu Sturz. Nach einem Sprung auf 127 Meter rutschte der Este bei der Landung weg und musste anschließend von den Rettungskräften mit dem Ackja aus dem Stadion transportiert werden.

Noch am Abend meldete sich der 26-Jährige auf Instagram mit einer ersten Diagnose. Neben einem eingerissenen Seitenband im Knie zog er sich einen Bruch im linken Mittelfußknochen zu. Aigor drohen nun fünf bis sechs Wochen Pause.