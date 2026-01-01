Große Suchaktion in Innsbruck: 27-Jährige schwer verletzt in Klamm aufgefunden

Die Frau war nicht wie vereinbart von einer Wanderung zurückgekehrt. Nach stundenlanger Suche wurde sie mit schweren Verletzungen gefunden.

Innsbruck – Mittwochvormittag ist eine 27-jährige Deutsche zu einer Wanderung in die Kranebitter Klamm in Innsbruck aufgebrochen. Nachdem sie am Abend nicht wie vereinbart vor Einbruch der Dunkelheit zurückgekehrt ist, wurde eine große Suchaktion gestartet.

Die Bergrettung Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Amras, die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit Drohne, die Rettung, zahlreiche Polizeistreifen mit Diensthunden und ein Hubschrauber standen im Einsatz. Erst gegen 5.20 Uhr wurde die Frau mit schweren Verletzungen in der Klamm aufgefunden. Nach einer Versorgung vor Ort wurde sie gegen 8.10 Uhr mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik gebracht.