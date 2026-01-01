Zwei Unfälle mit Alkolenkern in der Silvesternacht in Tirol

In Volders kam eine 46-Jährige von der Straße ab, in Lermoos überschlug sich das Auto eines 44-Jährigen. Beide blieben unverletzt.

Volders, Lermoos – Ohne nennenswerte Verletzungen kamen zwei Alkolenker bei Unfällen in der Silvesternacht in Tirol davon. Um 20.10 Uhr war eine 46-jährige Autofahrerin in Volders auf der Tiroler Straße unterwegs, als sie über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet. Dabei touchierte der Wagen mehrere Leitpflöcke, eine Straßenlaterne und die Holzumrandung eines Baumes. An einem Geh- und Radweg blieb das Auto schließlich stehen.

Die Straßenlaterne wurde durch die Wucht des Anpralls ausgerissen. Ein Teil bohrte sich in das Fahrzeug. Ein Alkotest verlief positiv. Ihr wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.