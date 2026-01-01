Zwei Unfälle mit Alkolenkern in der Silvesternacht in Tirol
In Volders kam eine 46-Jährige von der Straße ab, in Lermoos überschlug sich das Auto eines 44-Jährigen. Beide blieben unverletzt.
Volders, Lermoos – Ohne nennenswerte Verletzungen kamen zwei Alkolenker bei Unfällen in der Silvesternacht in Tirol davon. Um 20.10 Uhr war eine 46-jährige Autofahrerin in Volders auf der Tiroler Straße unterwegs, als sie über den rechten Fahrbahnrand hinausgeriet. Dabei touchierte der Wagen mehrere Leitpflöcke, eine Straßenlaterne und die Holzumrandung eines Baumes. An einem Geh- und Radweg blieb das Auto schließlich stehen.
Die Straßenlaterne wurde durch die Wucht des Anpralls ausgerissen. Ein Teil bohrte sich in das Fahrzeug. Ein Alkotest verlief positiv. Ihr wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.
Um Mitternacht ereignete sich auch im Außerfern ein Unfall unter Alkoholeinfluss. Ein 44-jähriger Autolenker war auf der Fernpassstraße in Richtung Fernpass unterwegs, als sein Pkw auf eine schräg verlaufende Leitplanke geriet. Dadurch wurde das Fahrzeug angehoben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. Der schwer alkoholisierte Lenker blieb unverletzt. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. (TT.com)