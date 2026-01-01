Box-Star Joshua nach schwerem Auto-Unfall aus Krankenhaus entlassen
Lagos – Der britische Box-Star Anthony Joshua ist nach einem schweren Autounfall in Nigeria aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach Angaben der regionalen Regierungsbehörden konnte er am Mittwoch die Klinik verlassen. Der Stellungnahme zufolge war der Sportler tief betrübt über den Verlust zweier enger Freunde, gemeinsam mit seiner Mutter sei er im Bestattungsinstitut in Lagos gewesen, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen.
Der 36-jährige Joshua war am Montag in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Er selbst erlitt nur leichte Verletzungen, doch sein persönlicher Trainer sowie sein Krafttrainer starben. Joshua, der als Sohn nigerianischer Einwanderer in Großbritannien aufwuchs, war von der Wirtschaftsmetropole Lagos unterwegs zu einem Besuch bei seiner Mutter in Sagamu. Nach Angaben der örtlichen Behörden war ein Reifen des Fahrzeugs geplatzt, das daraufhin mit hoher Geschwindigkeit gegen einen stehenden Lastwagen prallte. (APA/dpa)