Box-Star Joshua nach schwerem Auto-Unfall aus Krankenhaus entlassen

Lagos – Der britische Box-Star Anthony Joshua ist nach einem schweren Autounfall in Nigeria aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach Angaben der regionalen Regierungsbehörden konnte er am Mittwoch die Klinik verlassen. Der Stellungnahme zufolge war der Sportler tief betrübt über den Verlust zweier enger Freunde, gemeinsam mit seiner Mutter sei er im Bestattungsinstitut in Lagos gewesen, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen.