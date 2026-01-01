Prevc führt beim Neujahrsspringen in Garmisch, ÖSV-Adler Hörl in Lauerstellung

Domen Prevc wurde beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen seiner Favoritenrolle gerecht – zumindest nach dem ersten Durchgang. Der Slowene zeigte mit 143 m den weitesten Sprung. Jan Hörl ist dem aktuellen Überflieger aber auf den Fersen und hat als erster Verfolger nur 3,2 Punkte Rückstand. Der Japaner Ren Nikaido und der Tiroler Stephan Embacher folgen auf den Plätzen mit Respektabstand.