Embacher mit Podestchance
Prevc führt beim Neujahrsspringen in Garmisch, ÖSV-Adler Hörl in Lauerstellung
Domen Prevc greift nach dem zweiten Sieg bei der laufenden Tournee.
© Daniel Karmann
Domen Prevc wurde beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen seiner Favoritenrolle gerecht – zumindest nach dem ersten Durchgang. Der Slowene zeigte mit 143 m den weitesten Sprung. Jan Hörl ist dem aktuellen Überflieger aber auf den Fersen und hat als erster Verfolger nur 3,2 Punkte Rückstand. Der Japaner Ren Nikaido und der Tiroler Stephan Embacher folgen auf den Plätzen mit Respektabstand.
Mit dem Tiroler Manuel Fettner (8.) und dem Kärntner Tournee-Vorjahressieger Daniel Tschofenig (10.) liegen noch zwei weitere ÖSV-Adler in den Top Ten.
Alle Österreicher schafften es in die Entscheidung der besten 30, doch Maximilian Ortner (16.), Jonas Schuster (26.) und Stefan Kraft (29.) konnten nicht überzeugen. (TT.com)