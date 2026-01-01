Will enthüllt Geheimnis
Auch Elon Musk mischt sich ein: „Stranger Things“-Finale sorgt für Diskussionen
Schauspieler Noah Schnapp leiht seit der ersten Folge „Stranger Things“ dem jungen Will Byers sein Gesicht.
Die Erfolgsserie „Stranger Things“ ging Ende des Jahres ins Finale. Auf die ZuschauerInnen wartet eine Entwicklung, die auf Social Media für Gesprächsstoff sorgt. Die Macher der Serie kontern.
Es ist eine Szene, die die einen zu Tränen rührt und bei anderen Kopfschütteln verursacht: Die Fangemeinde der Netflix-Serie „Stranger Things“, die am Neujahrstag mit dem großen Finale endet, ist seit Tagen gespalten, was zum Teil wohl auch dem derzeit herrschenden Kulturkampf in den USA geschuldet ist. Was ist passiert?