Feuerwerk auf Parkplatz gezündet: Urlauber beschädigten in Hippach Autos

Nach Zeugen eines Vorfalls in der Silvesternacht in Hippach sucht nun die Polizei: Gegen Mitternacht soll eine deutsche Urlaubergruppe an einem Park- bzw. Umkehrplatz in Hochschwendberg mehrere Feuerwerksbatterien der Kategorie F2 abgefeuert haben.

Laut einem Zeugen dürfte die Gruppe nicht sachgemäß mit der Pyrotechnik umgegangen sein. Es kam zu mehreren Sachbeschädigungen in unmittelbarer Nähe, unter anderem an geparkten Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizeiinspektion Zell am Ziller nimmt Hinweise unter folgender Nummer entgegen: 059133/7257. (TT.com)