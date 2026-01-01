Zeugen gesucht

Feuerwerk auf Parkplatz gezündet: Urlauber beschädigten in Hippach Autos

Nach Zeugen eines Vorfalls in der Silvesternacht in Hippach sucht nun die Polizei: Gegen Mitternacht soll eine deutsche Urlaubergruppe an einem Park- bzw. Umkehrplatz in Hochschwendberg mehrere Feuerwerksbatterien der Kategorie F2 abgefeuert haben.

Laut einem Zeugen dürfte die Gruppe nicht sachgemäß mit der Pyrotechnik umgegangen sein. Es kam zu mehreren Sachbeschädigungen in unmittelbarer Nähe, unter anderem an geparkten Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Die Polizeiinspektion Zell am Ziller nimmt Hinweise unter folgender Nummer entgegen: 059133/7257. (TT.com)

Weiter Einsätze in der Silvesternacht:

undefined

Mehrere Schwerverletzte in Tirol

Großbrand in Schwaz und weitere dramatische Einsätze in der Silvesternacht

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162