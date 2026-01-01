Musste Führerschein abgeben

Alko-Lenker verlor auf eisiger Straße in Wiesing die Kontrolle, Auto überschlug sich

Das Auto blieb auf dem Dach liegen, der 26-Jährige konnte unverletzt rausklettern.
© zoom.tirol

