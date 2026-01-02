Zohran Mamdani tritt Amt als Bürgermeister New Yorks an

Mit dem Beginn des neuen Jahres hat Zohran Mamdani das Amt des Bürgermeisters von New York City übernommen. Der linksliberale Demokrat wurde kurz nach Silvester (Ortszeit) im kleinen Kreis an dem historischen U-Bahnhof Old City Hall Station in Manhattan vereidigt. Den Amtseid nahm die Generalstaatsanwältin des US-Staats New York, Letitia James, ab. Mamdani legte dabei die Hand auf einen Koran. Er ist der erste muslimische Bürgermeister der größten Stadt der USA.

"Das ist wahrlich eine Ehre und ein Privileg, wie es sie nur einmal im Leben gibt", sagte Mamdani in einer kurzen Ansprache. Die Wahl des Ortes soll nach Angaben seines Büros Mamdanis Verbundenheit mit der arbeitenden Bevölkerung unterstreichen. Die Haltestelle wurde 1945 stillgelegt und ist normalerweise nicht öffentlich zugänglich. In seinen ersten Worten als Bürgermeister kündigte Mamdani zugleich die Ernennung eines neuen Verkehrsbeauftragten an.

Donnerstagnachmittag folgte eine zweite, öffentliche Vereidigung auf den Stufen des New Yorker Rathauses. Den Amtseid nahm dabei der unabhängige US-Senator Bernie Sanders ab, eines der politischen Vorbilder Mamdanis. Sanders dankte den Bürgern der Stadt, Mamdani "in einer Zeit in der Geschichte unseres Landes, in der wir zu viel Hass, zu viel Spaltung und zu viel Ungerechtigkeit erleben", gewählt zu haben. Trotz eisiger Temperaturen verfolgten Zehntausende New Yorker die Zeremonie auf dem berühmten Broadway südlich des Rathauses.

Zu den Rednern gehörte auch die linke Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Sie bezeichnete Mamdani als einen Bürgermeister, der sich konsequent der arbeitenden Bevölkerung verschrieben habe. New York habe sich "angesichts dieser unhaltbaren und beispiellosen Zeiten für eine historische, ehrgeizige Führung entschieden", sagte Ocasio-Cortez. Die Menschen hätten Mut statt Angst und "Wohlstand für die vielen statt Privilegien für die wenigen" gewählt.

Mamdani stand bei der Zeremonie gemeinsam mit seiner Ehefrau Rama Duwaji auf der Bühne. Auch der scheidende Bürgermeister Eric Adams war anwesend, ebenso wie dessen Vorgänger Bill de Blasio.

Der 34-jährige Mamdani beginnt damit seine vierjährige Amtszeit als jüngster Bürgermeister der Stadt seit Generationen. Geboren 1991 in Uganda als Sohn indischstämmiger Eltern, zog er im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach New York, US-Staatsbürger wurde er erst 2018. Politisch engagierte er sich zunächst als Aktivist, bevor er 2021 für einen Wahlkreis im New Yorker Stadtteil Queens ins Parlament des US-Staats New York einzog. Dort profilierte er sich als Vertreter des linken Parteiflügels der Demokraten.

Zentrales Thema seines überraschend deutlichen Wahlsiegs Anfang November war die Bezahlbarkeit des Lebens in einer der teuersten Städte der Welt. Mamdani versprach unter anderem kostenlose Kinderbetreuung, kostenlose Busse und einen Mietstopp für rund eine Million Haushalte - finanziert durch höhere Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. Kritiker warnen vor möglichen wirtschaftlichen Folgen, Befürworter sehen in Mamdanis Kurs eine Antwort auf wachsende soziale Ungleichheit.

New York City ist in den Vereinigten Staaten und weltweit ein kulturelles sowie finanzwirtschaftliches Zentrum. In den USA hat die Metropole mit mehr als acht Millionen Einwohnern auch politisch eine größere Bedeutung als andere Städte.

Immer wieder dürfte sich daher der Blick auch auf das Verhältnis zum republikanischen US-Präsidenten Donald Trump richten. Trump hatte Mamdani im Wahlkampf mehrfach scharf attackiert und New York mit dem Entzug von Bundesmitteln gedroht - eine ernste Drohung für eine der größten kommunalen Verwaltungen und Arbeitgeber der USA mit Hunderttausenden Beschäftigten und einem Milliardenhaushalt. Mamdani wiederum hatte den Präsidenten wiederholt als Faschisten und Gefahr für die Demokratie bezeichnet.