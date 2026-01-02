Ein Russe, der die Wiener Philharmoniker gut kennt: Er dirigiert das Neujahrskonzert 2027

Der Russe Sokhiev ist kein Unbekannter für die Wiener Philharmoniker, seiner Heimat steht er kritisch gegenüber.

Wien – Nachdem sie mit Yannick Nézet-Séguin bereits 2026 einen Debütanten am Pult begrüßt haben, setzen die Wiener Philharmoniker diesen Weg auch 2027 fort: Der 49-jährige Russe Tugan Sokhiev wird dann erstmals das große Neujahrskonzert dirigieren.

Tugan Sokhiev stammt nicht aus einer der Kulturmetropolen des Riesenreiches Russland, sondern aus Nordossetien. Dort lernte der Bub zunächst Klavier, bevor er noch im Teenageralter die Tasten gegen den Dirigentenstab tauschte. Es folgte das Studium am Konservatorium Sankt Petersburg. Bereits 2001 wurde Sokhiev zum Musikdirektor der Welsh National Opera ernannt, dem sich 2008 jener beim Orchestre National du Capitole de Toulouse anschloss. 2009 debütierte er bei den Wiener Philharmonikern. In Seoul stand er ihnen bei einem Konzert vor.

Engagement für den Frieden

Auch Deutschland lockte Sokhiev, wo er ab 2012 (bis 2016) den Posten des Chefdirigenten des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin innehatte. Und doch ließ den Maestro seine Heimat nicht los.

2014 übernahm er die Position des Musikdirektors des Bolschoi-Theaters, wo er bis 2022 verblieb. Im März, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, sagte er dem Bolschoi aus Protest Lebewohl.

So hatte Sokhiev stabile Beziehungen zu Spitzenorchestern aufgebaut - von den Berliner Philharmonikern über das Chicago Symphony Orchestra, das London Philharmonia Orchestra oder das Leipziger Gewandhausorchester.