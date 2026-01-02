63-Jähriger kam beim Rodeln in Nikolsdorf ums Leben, Ehefrau schwerst verletzt

Bei einem Rodelausflug mit Tochter und Schwiegersohn kam ein Ehepaar vom Weg ab und stürzte über steiles Gelände ab. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, seine 58-jährige Ehefrau wurde mit schwersten Verletzungen geborgen.

Tragisch endete der Rodelausflug einer Familie am Neujahrstag in Nikolsdorf. Ein Ehepaar saß gemeinsam auf einer Rodel, kam von der Strecke ab und stürzte 75 Meter ab. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, die Frau erlitt schwerste Verletzungen.

Zu dem Unfall kam es gegen 16 Uhr auf der Forststraße von der Rabantalm talwärts, berichtet die Polizei. Die 23-jährige Tochter des Ehepaars und ihr gleichaltriger Schwiegersohn fuhren mit einer Rodel voraus. Der 63-Jährige und die 58-Jährige gerieten in einer leichten Linkskurve über den rechten Straßenrand hinaus.

75 Meter abgestürzt

Das Gelände fällt dort laut Angaben der Polizei sofort steil ab und geht nach wenigen Metern in nahezu senkrechtes Felsgelände über. Das Ehepaar stürzte mit der Rodel über das nahe senkrechte Gelände etwa 25 Meter ab, dann weitere 50 Meter über etwa 55 Grad steiles, mit etwas Schnee bedecktes Waldgelände.

Aufsteigende Rodler bemerkten die frische, über den Fahrbahnrand hinausgehende Spur und hörten Schreie von unterhalb. Sie setzten einen Notruf ab. Der Schwiegersohn stieg zu den Verunglückten ab, um Erste Hilfe zu leisten.