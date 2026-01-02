Bahnsperre und Ersatzverkehr
Drei Wochen Ausnahmezustand: Was Bahn-Pendler in Tirol ab 7. Jänner wissen müssen
Unterbrochene Hauptschlagader: Der Neubau der Rauchmühlbrücke stoppt den Bahnverkehr auf diesem massiv frequentierten Streckenabschnitt drei Wochen lang komplett.
Für den Neubau einer Eisenbahnbrücke muss die Bahnstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Rum/Hall von 7. bis 29. Jänner komplett gesperrt werden. Der Schienenersatzverkehr mit Bussen bringt für Tausende PendlerInnen und Fernreisende deutlich längere Fahrtzeiten. Busfahrer werden aus ganz Österreich rekrutiert. Alle wichtigen Infos im Überblick.