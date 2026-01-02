Dreiwöchige Bahnsperre ab Mittwoch: Tausende TirolerInnen müssen sich umstellen

Für den Neubau einer Eisenbahnbrücke muss die Bahnstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Rum/Hall von 7. bis 29. Jänner komplett gesperrt werden. Der Schienenersatzverkehr mit Bussen bringt für Tausende PendlerInnen und Fernreisende deutlich längere Fahrtzeiten. Busfahrer werden aus ganz Österreich rekrutiert. Alle wichtigen Infos im Überblick.