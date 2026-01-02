Am Geburtstag

Vom Ziegelstadel nach Kitzbühel: Karl-Heinz Grasser bekommt heute Fußfessel

Seit Juni war Grasser im Innsbrucker Ziegelstadel in Haft, nun bekommt er eine Fußfessel.
© APA/Fellner

Am Freitag ist es so weit: Karl-Heinz Grasser darf den Innsbrucker Ziegelstadel verlassen und nach Kitzbühel in den elektronisch überwachten Hausarrest wechseln. Wie die Tiroler Tageszeitung erfuhr, wird der im Buwog-Prozess verurteilte Ex-Finanzminister, der am Freitag 57 Jahre alt wird, in der Früh überstellt. Seit Anfang Juni war er in Innsbruck in Haft.

Grassers Anwälte hatten bereits im September einen entsprechenden Antrag eingebracht. Zuletzt war der frühere Finanzminister ebenfalls im Sommer in die Schlagzeilen geraten, als er wegen eines plötzlich aufgetretenen gesundheitlichen Problems eine Notoperation in der Innsbrucker Klinik über sich ergehen hatte lassen müssen. Grasser befand sich daraufhin mehrere Wochen im Krankenhaus. Der gebürtige Kärntner lebt seit Langem mit seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter in Kitzbühel.

Grasser war Ende März im Buwog-Verfahren wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte vom Obersten Gerichtshof (OGH) rechtskräftig zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Zur Hälfte des Strafausmaßes dürfte er bedingt entlassen werden. (TT.com/APA)

