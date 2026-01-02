Zum Geburtstag nach Hause

Vom Ziegelstadel nach Kitzbühel: So geht es für Grasser nun mit der Fußfessel weiter

Seit Juni war Grasser im Innsbrucker Ziegelstadel in Haft, nun wechselte er in den elektronisch überwachten Hausarrest.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Reinhard FellnerKlara Hürlimann

Von Reinhard Fellner, Klara Hürlimann

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059