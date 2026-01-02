Ruhe im Trubel
Beratungsstelle „Der Brunnen“ im DEZ nach Umbau neu eröffnet
Etwa 4000 Menschen pro Jahr nutzen die Einrichtung „Der Brunnen“ im Einkaufszentrum Dez in Innsbruck.
© Klutz/Der Brunnen
Die Gesprächs- und Beratungseinrichtung „Der Brunnen“ im Innsbrucker DEZ präsentiert sich nach umfassender Renovierung in neuem Glanz. Die Türen öffnen offiziell am 7. Jänner 2026 mit einer Feier, das Angebot steht aber bereits jetzt Besuchern zur Verfügung. Die Neugestaltung soll eine zeitgemäße und vertrauliche Atmosphäre sichern.