Beratungsstelle „Der Brunnen“ im DEZ nach Umbau neu eröffnet

Die Gesprächs- und Beratungseinrichtung „Der Brunnen“ im Innsbrucker DEZ präsentiert sich nach umfassender Renovierung in neuem Glanz. Die Türen öffnen offiziell am 7. Jänner 2026 mit einer Feier, das Angebot steht aber bereits jetzt Besuchern zur Verfügung. Die Neugestaltung soll eine zeitgemäße und vertrauliche Atmosphäre sichern.