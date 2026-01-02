Staatsanwaltschaft sieht keinen Grund, weiter gegen Biberwierer Bürgermeister zu ermitteln

Die Freizeitbetriebe Zugspitze hatten den ehemaligen Geschäftsführer, den Biberwierer Bürgermeister Harald Schönherr, angezeigt, weil angeblich Geld fehlte. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall geprüft und sieht keinen Grund einer Weiterverfolgung. Für Schönherr ist klar, dass der Drahtzieher gehen muss.