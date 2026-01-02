Familie atmet auf
Staatsanwaltschaft sieht keinen Grund, weiter gegen Biberwierer Bürgermeister zu ermitteln
Bürgermeister Harald Schönherr im Archivbild während einer Gemeinderatssitzung. Der Biberwierer Dorfchef konnte ruhige Weihnachten verbringen, nachdem die Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen ihn nicht weiter verfolgt.
© Helmut Mittermayr
Die Freizeitbetriebe Zugspitze hatten den ehemaligen Geschäftsführer, den Biberwierer Bürgermeister Harald Schönherr, angezeigt, weil angeblich Geld fehlte. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall geprüft und sieht keinen Grund einer Weiterverfolgung. Für Schönherr ist klar, dass der Drahtzieher gehen muss.