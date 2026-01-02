Das Jahr des Umbruchs
Vor 40 Jahren wurde alles auf den Kopf gestellt: 1986 verändert Österreich bis heute
Beim Innsbrucker Putschparteitag 1986 wurde Jörg Haider zum FPÖ-Obmann gewählt. Der Aufstieg von einer nationalliberalen Kleinpartei zu einer rechtsnationalen Volkspartei begann.
© APA/Hopi
1986: Drei Wahlen. Eine Richtung. Waldheim, Haider, Groër. Das Jahr wurde zum „annus horribilis“, zum schrecklichen Jahr. Nicht für alle. Viele interpretieren es als wunderbares Jahr. 1986 verändert Österreich bis heute.