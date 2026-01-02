Bitter! Olympiasieger während der laufenden Tournee aus dem Kader gestrichen

Garmisch-Partenkirchen – Skisprung-Urgestein Simon Ammann ist bei seiner 27. Vierschanzentournee zur Halbzeit aus dem Schweizer Kader gestrichen worden. Wie der nationale Verband mitteilte, wird der 44-Jährige nach den beiden Bewerben in Deutschland die Heimreise antreten. Der vierfache Olympiasieger (2002, 2010) hatte in Oberstdorf und beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen jeweils den zweiten Durchgang verpasst und den 34. Platz belegt. Für den Routinier ist das ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um ein Olympia-Ticket.

Neben Ammann muss auch der 20-jährige Juri Kesseli frühzeitig abreisen. Beim Bergiselspringen in Innsbruck am Sonntag (13.30 Uhr/live ORF 1) sowie in Bischofshofen bekommen Felix Trunz und Killian Peier ihre Chance, die Verantwortlichen zu überzeugen. Ammann, Doppel-Olympiasieger von Salt Lake City 2002 und Vancouver 2010, muss um seine achte Teilnahme bei den Winterspielen im Februar in Italien zittern.