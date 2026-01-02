„Über Köpfe hinweg entschieden“
Tiroler Elternverband wehrt sich gegen Verschiebung der Semesterferien
Semsterferien: Wann ist die beste Zeit zum Skifahren? Für einheimische Kinder verschieben sich 2027 die Ferien auf jeden Fall um eine Woche nach hinten. Das gefällt nicht allen.
© Rita Falk
Dass die Semesterferien 2027 um eine Woche nach hinten verschoben werden, ist fix. Nun kommt heftige Kritik von Tirols Elternverbänden. Die Wirtschaftskammer und zwei Landesräte hätten „über die Köpfe von Eltern und Kindern hinweg“ entschieden.