Nach frostigen Tagen
Piburger See: Eisfläche zum Eislaufen freigegeben
Die Eisfläche am Piburger See ist für Eisläufer und Winterwanderer freigegeben. Seit 31. Dezember ist das Betreten erlaubt. Eine tragfähige Eisschicht von 15 Zentimetern macht dies nach anhaltendem Frost möglich.
Oetz – Die Eiskommission gab die Freigabe bekannt. Die Benutzung der Eisfläche bleibt kostenlos. Schlittschuhe können bei den Ferienwohnungen Piburger See ausgeliehen werden.
15 Zentimeter dsick ist das Eis am Piburger See.
© Ötztal Tourismus/Jochen Müller
Piburger See Eisfläche
- Ort: Piburger See, Ötztal
- Aktivitäten: Eislaufen, Winterwandern
- Eisstärke: 15 cm
- Kosten: Kostenlos
- Schlittschuhverleih: Ferienwohnungen Piburger See
Umfassende Informationen zur Eisfläche bietet die Webseite oetztal.com. Dort finden sich eine Webcam und Live-Bilder zur Parkplatz-Auslastung in Piburg.