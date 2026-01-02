Piburger See: Eisfläche zum Eislaufen freigegeben

Die Eisfläche am Piburger See ist für Eisläufer und Winterwanderer freigegeben. Seit 31. Dezember ist das Betreten erlaubt. Eine tragfähige Eisschicht von 15 Zentimetern macht dies nach anhaltendem Frost möglich.

Oetz – Die Eiskommission gab die Freigabe bekannt. Die Benutzung der Eisfläche bleibt kostenlos. Schlittschuhe können bei den Ferienwohnungen Piburger See ausgeliehen werden.

15 Zentimeter dsick ist das Eis am Piburger See. © Ötztal Tourismus/Jochen Müller

Piburger See Eisfläche Ort: Piburger See, Ötztal

Piburger See, Ötztal Aktivitäten: Eislaufen, Winterwandern

Eislaufen, Winterwandern Eisstärke: 15 cm

15 cm Kosten: Kostenlos

Kostenlos Schlittschuhverleih: Ferienwohnungen Piburger See