Simmerinka verzaubert Silz: Ein Konzert, das von Herzen kommt

Am Sonntag, den 4. Jänner, verwandelt sich die Pfarrkirche Silz in einen besonderen Klangraum: Das Ensemble Simmerinka lädt gemeinsam mit dem Kulturausschuss der Gemeinde zu einem musikalischen Abend ein.

Silz – Nach einer erfolgreichen Aufführung in Imst bringt Simmerinka sein „Konzert, das von Herzen kommt“ nun nach Silz. Das Publikum kann sich auf ein Klangerlebnis freuen, das in der festlichen Atmosphäre der Pfarrkirche seine volle Wirkung entfalten dürfte. Die Darbietung verspricht Momente der Besinnung und des musikalischen Genusses.

Simmerinka steht für eine musikalische Darbietung, die Emotionen wecken will. Das Ensemble hat bereits gezeigt, dass es sein Publikum mit seiner Musik berühren kann. Der Abend bietet die Gelegenheit, den Jahresbeginn auf eine besondere Art und Weise musikalisch einzuläuten. Die Pfarrkirche Silz bietet dafür einen passenden und stimmungsvollen Rahmen. Besucher können sich auf einen Abend freuen, der zur Ruhe einlädt und die Seele anspricht.