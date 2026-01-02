Schwerer Krypto-Diebstahl
Fiel auf Internetbetrug herein: In Kitzbühel ansässiger Deutscher verlor über 10.000 Euro
Kitzbühel – Immer wieder fallen Menschen auf Online-Betrüger herein und verlieren dabei hohe Geldbeträge. Im November 2025 kam es in Tirol erneut zu einem Betrug: Ein im Bezirk Kitzbühel ansässiger Deutscher investierte einen fünfstelligen Betrag in ein Kryptowährungsmodell, nachdem ihm eine Internetbekanntschaft dazu überredet hatte. Laut Polizei hat der Mann nun keinen Zugriff auf sein investiertes Geld mehr haben bzw. auf den angeblich erwirtschafteten Gewinn. (TT.com)
